Norchad Omier suma 2 puntos y 4 rebotes en victoria de Timberwolves

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Norchad Omier tuvo minutos y acción en la NBA, el mejor baloncesto del mundo. El primer nicaragüense en la liga sumó 2 puntos, 4 rebotes y una asistencia. Jugó 6 minutos y 25 segundos en total ante el equipo de los New York Knicks.

Los Minnesota Timberwolves vencieron 122 a 104 al equipo neoyorquino en la jornada. Omier busca mantenerse con la constancia y perseverancia que lo caracterizó en su proceso del básquetbol universitario.

Ya debutó en su momento y su historia quedó marcada como la del primer nicaragüense en el mejor baloncesto del mundo.