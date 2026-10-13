Octubre rosa: el autoexamen y la detección temprana del cáncer de mama salvan vidas 

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La detección temprana del cáncer de mama, a través del autoexamen y los controles periódicos, es el mensaje central del mes rosa.

La concienciación no se limita a las mujeres, ya que los hombres también pueden padecer esta enfermedad.

El cáncer de mama afecta principalmente a las mujeres, pero un porcentaje bajo de la población masculina también puede desarrollarlo.

La conversación entre amigas y familiares puede ser una herramienta para agendar exámenes como la mamografía y el PAP.

Una de las panelistas relató que se realizó un ultrasonido recientemente y destacó la importancia de detectar cualquier anomalía a tiempo.

El color rosa, según la psicología del color, no solo representa ternura, sino también empatía, tranquilidad y confort. La detección oportuna marca la diferencia entre la vida y los tratamientos difíciles.