Ejército ocupa 150 tacos de cocaína en El Viejo y detiene a supuesta jefa 

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El Ejército de Nicaragua ocupó 150 tacos de cocaína en un operativo en la comunidad Palo Grande, municipio de El Viejo, Chinandega.

El capitán de fragata Roberto Scott Campos Berríos, jefe del Estado Mayor del Distrito Naval Pacífico, informó que la operación se activó tras detectar una embarcación artesanal sospechosa en la costa de la Playa Los Zorros, en la comunidad de Padre Ramos.

En el operativo fue detenida Damaris Beltrán Aguilera, señalada por su presunta vinculación con el Grupo de Apoyo al Narcotráfico Internacional.