Oficiales de la Policía Nacional son dados de baja deshonrosa por homicidio de un joven en Managua

El dictamen de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue un trauma contundente.

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La Policía Nacional dio de baja de forma deshonrosa a dos de sus oficiales, quienes enfrentarán a la justicia tras ser acusados del delito de homicidio. Los agentes están implicados en la muerte del joven Pedro Pablo Sevilla Vega, de 21 años, en Managua. | 42 palabras

Todo comenzó cerca de la entrada al Estadio Nacional de Fútbol cuando los agentes le marcaron el alto al joven y a su acompañante, quienes circulaban en motocicleta y sin casco.

Al desatender la señal policial, se desató una persecución que culminó en las inmediaciones de la Ermita de Santo Domingo. Fue en ese punto donde los uniformados interceptaron a los jóvenes y los agredieron físicamente. Tras la golpiza, los familiares trasladaron de emergencia a Sevilla Vega al Hospital Manolo Morales, donde confirmaron su fallecimiento.