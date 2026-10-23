Oficiales de la Policía Nacional son dados de baja deshonrosa por homicidio de un joven en Managua

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

La Policía Nacional dio de baja de forma deshonrosa a dos de sus oficiales, quienes enfrentarán a la justicia tras ser acusados del delito de homicidio. Los agentes están implicados en la muerte del joven Pedro Pablo Sevilla Vega, de 21 años, en Managua. | 42 palabras

Todo comenzó cerca de la entrada al Estadio Nacional de Fútbol cuando los agentes le marcaron el alto al joven y a su acompañante, quienes circulaban en motocicleta y sin casco.

Al desatender la señal policial, se desató una persecución que culminó en las inmediaciones de la Ermita de Santo Domingo. Fue en ese punto donde los uniformados interceptaron a los jóvenes y los agredieron físicamente. Tras la golpiza, los familiares trasladaron de emergencia a Sevilla Vega al Hospital Manolo Morales, donde confirmaron su fallecimiento.