Oleajes sacan al mar de sus límites y anegan viviendas en Poneloya y Las Peñitas

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Por más de 3 días consecutivos, los fuertes oleajes han afectado a los pobladores que viven frente a los balnearios de Poneloya y Las Peñitas, en el departamento de León.

Las comunidades aledañas han enfrentado durante 3 mañanas consecutivas oleajes que provocaron que el mar se salga de sus límites habituales, poniendo en alerta a las brigadas municipales del Comupred.

El Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED) asegura mantenerse vigilante ante este comportamiento del mar.

El Comité mantiene una vigilancia constante sobre el comportamiento del oleaje y hace un llamado a los pobladores que viven cerca de los balnearios a tomar las debidas precauciones, ya que las mareas se encuentran más fuertes de lo normal.