Oncóloga advierte que una copa diaria eleva en 10% el riesgo de cáncer de mama

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La oncóloga Alejandra Salazar advirtió que el consumo regular de bebidas alcohólicas constituye el hábito asociado más directo al desarrollo del cáncer de mama. Un metaanálisis con más de 1.6 millones de participantes reveló que una copa diaria incrementa la probabilidad en un 10%.

Salazar explicó que el alcohol actúa como un agente carcinógeno que deteriora el ADN e interfiere con la reparación celular. El riesgo escala de forma progresiva: menos de una copa diaria eleva la probabilidad en 4%, dos copas en 18% y tres copas en 22%.

Señaló además que el 85% de las personas diagnosticadas no poseen antecedentes familiares. La oncóloga recomendó evitar el tabaco, estar atenta a cualquier alteración en los senos y cumplir con las mamografías preventivas. La detección en etapas tempranas eleva la tasa de supervivencia por encima del 99%.