OpenAI utilizó inteligencia artificial para descubrir a empleado acusado de ocultar dispositivos de grabación

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Un ingeniero de OpenAI fue arrestado tras ser señalado por presuntamente instalar dispositivos de grabación ocultos en las oficinas de la compañía en San Francisco, Estados Unidos. Según documentos judiciales, el personal de seguridad descubrió el primer aparato el 30 de septiembre, escondido detrás de un televisor en una sala de reuniones ejecutivas donde se abordaban asuntos confidenciales.

La investigación también señala que el 5 de octubre fue encontrado un segundo dispositivo similar entre las pertenencias del empleado.

OpenAI habría utilizado sus propios modelos de inteligencia artificial para analizar el equipo y ayudar a rastrear su procedencia. El sospechoso, identificado como Abdulrahman Alfozan, de 35 años, fue arrestado el 9 de octubre y enfrenta acusaciones relacionadas con la interceptación ilegal de comunicaciones orales.

La empresa indicó que, hasta el momento, no tiene indicios de que se haya extraído información confidencial sobre sus modelos, código fuente o datos de clientes. El caso continúa bajo investigación y las acusaciones aún deben ser demostradas ante la justicia.