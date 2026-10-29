OPS y Special Olympics firman acuerdo para transformar los sistemas de salud de las Américas

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Special Olympics International firmaron un acuerdo de cooperación técnica para transformar los sistemas de salud de las Américas.

El pacto busca derribar las barreras históricas de acceso a los servicios sanitarios y garantizar una atención equitativa y de calidad.

La firma la suscribieron el director de la OPS, Jarbas Barbosa, y el director de salud de Special Olympics, Dimitri Christakis.

La alianza establece que la OPS facilitará el trabajo articulado con los ministerios de salud y los profesionales de la región.

Special Olympics International aportará insumos técnicos, datos y buenas prácticas para sensibilizar sobre los obstáculos que enfrenta esta población.

La estrategia se enfoca en cuatro áreas prioritarias: atención médica accesible, preparación ante emergencias, recopilación de datos epidemiológicos y modelos de desarrollo inclusivo basados en la comunidad.

De acuerdo con datos del organismo sanitario, las personas con discapacidad representan el 16 por ciento de la población mundial.

Ese grupo enfrenta dificultades por instalaciones inaccesibles, fallas en la comunicación médica, personal no capacitado y barreras económicas.

Según los expertos, el acuerdo marca un hito para erradicar la discriminación sistémica en la atención sanitaria.