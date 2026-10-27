Ortopedista aclara que el juanete no es un tumor sino una deformidad crónica que provoca dolor

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El juanete, conocido médicamente como hallux valgus, es una deformidad progresiva crónica de la articulación metatarsofalángica y no una tumoración ni una masa. El ortopedista Arney Sandino precisó que la genética y el tipo de calzado influyen en su desarrollo.

Sandino explicó que “hay pacientes que tienen la parte genética y muchas veces influye el tipo de calzado”. La deformidad afecta la base del dedo gordo del pie y provoca una protuberancia que altera la apariencia y genera dificultades al caminar.

El especialista aclaró que la condición avanza de forma progresiva y puede interferir con las actividades cotidianas. Frente a ello, recomendó una valoración médica oportuna para evitar que el problema avance sin control.