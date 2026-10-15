Papa León XIV es diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar y pronóstico de recuperación es elevado, según oncóloga

El tumor fue hallado en el pulmón derecho del religioso de 71 años.

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El Vaticano confirmó que al Papa León XIV le fue diagnosticado adenocarcinoma pulmonar, el cáncer de pulmón más común a nivel mundial. El tumor maligno fue hallado en el pulmón derecho del religioso de 71 años.

La oncóloga nicaragüense Alejandra Salazar explicó que, al haberse intervenido en una etapa temprana y bien localizada, las posibilidades de recuperación y cura definitiva son sumamente elevadas.

La especialista destacó que el diagnóstico se realizó mediante la extirpación quirúrgica del nódulo. El pontífice pidió oraciones a los fieles tras conocerse la noticia.