Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La pasta con salchichas a la italiana se prepara con pasta corta, salchichas, salsa roja, cebolla, tomate, parmesano y perejil.

La receta admite versiones frías o calientes y permite incorporar vegetales como el brócoli precocido. El punto exacto de cocción exige agua hirviendo con sal y un tiempo de 10 a 12 minutos.

El primer paso consiste en poner el agua a hervir y esperar el punto de ebullición antes de añadir la pasta. Solo se agrega sal, sin aceite, porque el aceite no evita que la pasta se pegue y se desperdicia.

La pasta gruesa requiere de 10 a 12 minutos, mientras que el espagueti delgado necesita 8 minutos. Mientras tanto, las salchichas se saltean en una salsa pomodoro mezclada con un toque de chimichurri, que aporta ajo y perejil.

Los vegetales se incorporan primero, entre ellos el brócoli precocido. Luego se mezcla la pasta con la salsa y las salchichas, y se revuelve para integrar los sabores. La pasta corta ofrece mayor facilidad de consumo y versatilidad que la larga. Se recomienda comerla en el día y no en la noche, para facilitar la digestión.