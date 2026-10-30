Pastor advierte que espíritus malignos pueden manifestarse en niños tras celebraciones de Halloween

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El pastor Danilo Guido advirtió que la participación de niños en Halloween podría derivar en manifestaciones espirituales y consecuencias a mediano o largo plazo. En declaraciones con Accion 10, el líder cristiano sustentó su postura en pasajes bíblicos y pidió a los padres evitar estas celebraciones.

Guido citó el caso del rey Saúl, quien según el relato bíblico perdió la salvación tras consultar a una bruja para invocar al profeta Samuel. El pastor sostuvo que los muertos pueden responder a quien los invoca, pero advirtió que ello conlleva un alto costo espiritual.

Asimismo, señaló que algunos menores quedan protegidos por la misericordia divina, mientras otros podrían enfrentar enfermedades y cambios de comportamiento. La iglesia considera que los símbolos de esta festividad no son compatibles con las enseñanzas bíblicas.