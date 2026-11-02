Perimenopausia puede comenzar desde los 35 años y prolongarse hasta una década

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

La perimenopausia puede comenzar desde los 35 años y extenderse entre dos y diez años, con un aproximado de cuatro, según la ginecobstetra Xóchitl Centeno.

La especialista explicó que esta transición de la vida fértil a la no fértil depende de factores como la edad de la primera regla, los embarazos y la genética.

Centeno señaló que entre los síntomas figuran sofocos, insomnios y calores nocturnos.

También mencionó afectaciones emocionales, pues algunas pacientes perciben esta etapa con una connotación negativa vinculada a la feminidad.

Aclaró que la menopausia se define como doce meses sin menstruación, aunque existan síntomas.

La especialista enfatizó que este proceso es natural y que todas las mujeres llegarán a él.

Recomendó no demonizar el envejecimiento y llevar esta etapa de la mejor manera.