Periodista interrumpe transmisión para rescatar a conductor durante inundaciones en Australia

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Una cobertura en directo de la cadena pública ABC se convirtió en una operación de rescate cuando el reportero Will Murray acudió a auxiliar a un conductor atrapado en un vehículo en Morayfield, al norte de Brisbane, Australia.

El todoterreno quedó inmovilizado al intentar atravesar una vía inundada. Tras apagarse el motor, el agua comenzó a cubrir el automóvil, impidiendo que su ocupante saliera.

Murray dejó el micrófono y con ayuda de un transeúnte, ingresó a la corriente para sacar al conductor segundos antes de que el vehículo quedara completamente sumergido. Su compañero camarógrafo registró el salvamento.

Los tres lograron salir sin lesiones graves. Las imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales, mientras Queensland permanece bajo alerta por riadas tras las intensas lluvias. En Morayfield se registraron cerca de 170 milímetros de precipitación en pocas horas.