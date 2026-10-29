Estados Unidos: Persecución policial en Iowa termina en choque contra furgón y deja un herido

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Una persecución policial en Iowa, Estados Unidos, terminó en un fuerte accidente de tránsito cuando el conductor de una camioneta impactó contra un furgón en una intersección.

Según la información preliminar, el hombre no detuvo la marcha cuando los agentes se lo ordenaron, lo que dio origen a la persecución. El conductor fue trasladado a un hospital al resultar con lesiones en su cuerpo.

El percance provocó afectaciones viales por varias horas mientras los agentes policiales atendían la situación.