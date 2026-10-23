Perú: Intento de secuestro en Chorrillos deja un delincuente gravemente herido y seis detenidos 

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Un intento de secuestro en Chorrillos, Perú, dejó a uno de los delincuentes gravemente herido y a seis detenidos, según informó la Policía Nacional. Entre los detenidos hay ciudadanos extranjeros, incluida una mujer.

La víctima sería un empresario de 44 años de edad, de acuerdo con las autoridades. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad y en las imágenes se ve el momento cuando los sujetos forcejearon con el hombre e intentaron subirlo por la fuerza a un vehículo.

Uno de los presuntos delincuentes disparó accidentalmente contra su propio cómplice y luego los implicados huyeron del lugar. Agentes de la Dirección de Investigación Criminal ubicaron y detuvieron a los sospechosos en el distrito de San Juan de Lurigancho.