Hallan con vida a cinco pescadores desaparecidos en alta mar desde el 12 de septiembre

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Los cinco pescadores que estaban desaparecidos en alta mar desde el pasado 12 de septiembre fueron encontrados con vida este lunes 5 de octubre.

Tras más de 20 días desaparecidos, fueron hallados en aguas guatemaltecas; salieron del puerto de Masachapa.

El capitán de la embarcación se comunicó vía telefónica con el dueño de la lancha indicando que están sanos y salvos.

Los pescadores presentan únicamente quemaduras leves en su cuerpo, según el reporte. Un barco atunero los encontró en un punto entre Guatemala y México.

Una marejada los hundió y los tripulantes lograron darle vuelta a la embarcación y volver a subir.