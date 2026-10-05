Hallan con vida a cinco pescadores desaparecidos en alta mar desde el 12 de septiembre

Fueron encontrados en aguas guatemaltecas tras más de 20 días de búsqueda.

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Los cinco pescadores que estaban desaparecidos en alta mar desde el pasado 12 de septiembre fueron encontrados con vida este lunes 5 de octubre. 

Tras más de 20 días desaparecidos, fueron hallados en aguas guatemaltecas; salieron del puerto de Masachapa. 

El capitán de la embarcación se comunicó vía telefónica con el dueño de la lancha indicando que están sanos y salvos. 

Los pescadores presentan únicamente quemaduras leves en su cuerpo, según el reporte. Un barco atunero los encontró en un punto entre Guatemala y México. 

Una marejada los hundió y los tripulantes lograron darle vuelta a la embarcación y volver a subir.