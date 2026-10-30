Petit filet a la mantequilla y ajo: el paso a paso para preparar un corte suave en pocos minutos

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Un petit filet de carne San Martín se prepara con ajo, romero, mantequilla, chile dulce, mostaza y grasa natural del pecho de la res. El corte proviene de la paleta y destaca por su textura suave durante la cocción.

El primer paso consiste en cortar la carne en filetes y untarles únicamente mostaza, sin mantequilla todavía para evitar que se queme. Luego se sellan en aceite a fuego alto con sal, ajo ahumado y una porción de grasa de res que resalta el sabor.

Tras bajar la intensidad del fuego, se incorporan la mantequilla y el ajo, y se añade romero para perfumar el corte. La cocción ronda entre tres y cinco minutos según la temperatura y el término deseado, preferiblemente medio o tres cuartos. El plato se acompaña con papas enteras previamente cocidas, salteadas con sal, ajo y perejil.