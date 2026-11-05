Pobladores de Acoyapa reciben a la campeona mundial de boxeo Eveling “La Colocha”

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Los pobladores de Acoyapa, en Chontales, recibieron a la campeona mundial de boxeo Eveling La Colocha Ortega con un recorrido por las principales calles de la localidad. La boxeadora fue recibida al ritmo de música filarmónica y el caballito chontaleño.

Eveling Ortega es campeona mundial en las 108 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. En su llegada a la Casa de la Cultura y Creatividad recibió reconocimientos de parte de las autoridades municipales.

La boxeadora agradeció el apoyo de sus padres y dedicó el título a Dios y a Nicaragua. Se espera que para el próximo 19 de febrero defienda su título, posiblemente en la plaza taurina de Juigalpa.