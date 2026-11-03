Pobladores del Mercado Mayoreo amarran y entregan a la policía a presunto asaltante en Managua

El hombre habría intimidado con un cuchillo a una joven para despojarla de sus pertenencias.

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Un grupo de pobladores del sector del Mercado Mayoreo, en Managua, rodeó y retuvo a un hombre señalado de intentar asaltar a una joven el 2 de noviembre.

Según testigos, el sujeto intimidó a la víctima con un cuchillo para despojarla de sus pertenencias.

Comerciantes y peatones que presenciaron la escena intervinieron de inmediato y neutralizaron al sospechoso.

Luego lo amarraron y lo entregaron a una patrulla de la Policía Nacional para el inicio del proceso investigativo.

La actividad delictiva no dio tregua ese día, en que se conmemora a los fieles difuntos en Nicaragua. El sujeto quedó bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones del caso.