Policía captura a más de 100 personas por homicidios, robos y drogas en operativos nacionales

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La Policía Nacional capturó a 108 personas vinculadas a diversos hechos ilícitos durante la última semana de octubre, como parte de operativos de prevención e investigación del delito.

Entre los detenidos hay autores de homicidios, robos en sus distintas modalidades y tráfico de drogas. En los distritos y municipios de Managua, las fuerzas del orden detuvieron a 51 sujetos.

En Managua, 4 capturas corresponden a muerte homicida y 13 a robo con intimidación o asalto. Otras 10 detenciones se vinculan a robo con violencia, 22 a robo con fuerza y 2 a abastecedores de droga.

Las autoridades detuvieron a 11 personas por tráfico de estupefacientes en Matagalpa, Jinotega, Chinandega y El Rama. Además, capturaron a otros 16 presuntos abastecedores de droga en Río San Juan, Masaya, León, Matagalpa, Granada, Chinandega y El Rama.

Como evidencias, la institución incautó 19 libras de marihuana, 736 gramos de cocaína y 693 gramos de crack. También decomisó 2 pesas digitales, 21 teléfonos celulares y dinero en efectivo, que quedaron a la orden de las autoridades competentes.