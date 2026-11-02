Policía dispara contra hombre que amenazaba a una mujer con una réplica de arma en Brasil

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Un hombre señalado de agredir y amenazar a una mujer, resultó herido tras recibir impactos de bala por agentes policiales en Criciúma, estado de Santa Catarina, Brasil.

Según testigos, el hombre ignoró las ordenes de soltar el objeto que aparentemente era un arma de fuego y volvió a intimidar a la mujer, por lo que, los agentes dispararon contra él. Posteriormente se confirmó que portaba una réplica.

La víctima sufrió heridas en la cabeza, el rostro y el cuello.