Policía reporta 41 lesionados y 67 detenidos por ebriedad en accidentes de tránsito 

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La Policía Nacional informó que del 5 al 11 de octubre 41 personas resultaron lesionadas por accidentes de tránsito registrados en el país. Durante esa misma semana, 67 conductores fueron detenidos por encontrarse en estado de ebriedad, según el informe oficial.

En el período ocurrieron mil 300 accidentes de tránsito, siendo Managua el departamento con más colisiones al contabilizar 850. Le siguen León con 74, Masaya con 56, Estelí con 49, Matagalpa con 49 y Carazo con 31.

Las motocicletas encabezan los vehículos más involucrados con 394, seguidas de automóviles con 323, camionetas con 283, camiones con 141 y buses con 74. La policía refuerza la presencia de agentes de tránsito durante los fines de semana para evitar muertes en las carreteras.