Investigan como posible femicidio la muerte de una madre de tres niñas

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La Policía Nacional investiga como posible femicidio la muerte de una madre de tres niñas en el municipio de Tisma, departamento de Masaya.

La víctima, identificada como María Mercedes Sánchez Dávila, de 28 años, fue atacada con un arma blanca y murió horas después en un hospital.

Por este caso, las autoridades mantienen bajo arresto a la pareja sentimental de la mujer como principal sospechoso. El hallazgo de la víctima ocurrió cerca del puente El Rillito, en la comarca Santa Cruz, la mañana del martes.

El detenido fue identificado preliminarmente como Kevin Daniel Mejía Reyes, de 27 años. Según testimonios de familiares de la víctima, durante las diligencias realizadas por los investigadores en la vivienda se habría incautado el cuchillo presuntamente utilizado en el ataque.