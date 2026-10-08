Premios Billboard de la Música Latina 2026 suman nuevas estrellas a su gran noche

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 siguen sumando talento a una de las noches más esperadas de la música en español. Elvis Crespo, Erick Brian, Ha*Ash, Jessi Uribe, La Nueva Ola de la Cumbia, Nanpa Básico, Nella, Paola Jara, Pututi & Nesty, SANTOS BRAVOS y Tony Dize forman parte de los artistas confirmados para subir al escenario y ofrecer presentaciones durante la ceremonia.

La gala se realizará el jueves 22 de octubre y Peacock, desde el James L. Knight Center de Miami. Previo al espectáculo, las celebridades desfilarán por la alfombra azul.

La ceremonia también contará con reconocidas figuras encargadas de entregar los galardones, entre ellas Ana Mena, Baby Rasta & Gringo, Becky G quien además figura como finalista en dos categorías, Clave Especial, con cuatro nominaciones, Gilberto Santa Rosa, José Luis Rodríguez, Lali, Los Gemelos, Luis Alfonso, Lupillo Rivera, Mike Bahía, Pancho Uresti y Ryan Castro.

A esta lista se suman los actores y presentadores Ana Brenda Contreras, Andrea Meza, Erick Elías, Gregorio Pernía, Jacqueline Bracamontes y Julio Vaqueiro, además de los comentaristas deportivos Luis Omar Tapia y Adriana Monsalve, quienes serán parte de esta celebración de la música latina que será conducido por Carmen Villalobos y Javier Poza.

Entre las categorías principales destacan Artista del Año, Artista del Año Debut, Gira del Año, Artista Crossover del Año, Global 200 Artista Latino del Año, además de reconocimientos para canciones, álbumes y diferentes géneros como Latin Pop, Tropical, Regional Mexicano y Latin Rhythm.

Una de las novedades de esta edición es “Artista de los Fans”, categoría en la que el público puede votar directamente por su favorito. Los finalistas son Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida, Karol G y Prince Royce.