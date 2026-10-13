Presunto extorsionador huye herido tras ser recibido a balazos en un negocio de Lima

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Un presunto extorsionador resultó herido a balazos cuando intentó atacar un negocio en Lima, Perú. El sujeto, aunque herido, logró correr y subir nuevamente a la motocicleta en la que llegó al lugar.

El hecho quedó registrado en video y tras su publicación generó reacciones en redes sociales. La policía informó que busca dar con el paradero del sujeto herido.

Según medios locales, el dueño del establecimiento había recibido amenazas de forma constante. Al parecer, decidió prepararse para recibir a los delincuentes el día que intentaran cobrar la extorsión.