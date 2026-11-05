Condenan a prisión perpetua revisable al sujeto que asesinó a machetazos a su abuela

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Elmer Isaac Flores Salgado, de 28 años, fue condenado a prisión perpetua revisable por asesinar de múltiples machetazos a su abuela Rita Luques Molinares, de 70 años, en Matagalpa.

La sentencia se dictó en el juicio oral y público del Juzgado de Distrito Penal de Audiencias de la ciudad.

El crimen ocurrió la noche del pasado 29 de septiembre en el barrio Reparto Sandino Sur.

La víctima estaba sentada en la cocina de su vivienda cuando su nieto la atacó y le robó el monedero con el dinero dentro.

El condenado cometió el crimen para comprar droga, ya que tenía una adicción a los estupefacientes desde años atrás.