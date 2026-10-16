Familia completa del agresor podría ser procesada por brutal golpiza a adolescente

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La madre, el padre, el agresor y un primo, prácticamente la familia completa, podrían ser procesados por la brutal agresión de un adolescente de 16 años en Villa Flor Sur.

El hecho quedó captado por una cámara de seguridad y la víctima convulsionó y fue abandonada a su suerte en la vía pública.

El experto penalista Noel Alonso Cano advierte que nadie puede hacer justicia con sus manos, porque supuestamente días antes el agredido había robado una bicicleta al agresor.

Según el penalista, el agresor lo encontró y en un arrebato de ira y violencia tomó justicia por su mano, causó un daño corporal y omitió brindarle auxilio a la víctima.