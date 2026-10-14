Pronostican ambiente caluroso y oleaje de hasta 2 metros en costas nicaragüenses

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Meteorólogos nicaragüenses advirtieron que las olas podrían alcanzar hasta dos metros de altura en algunos sectores costeros debido a una aceleración del viento. El fenómeno se extenderá desde este miércoles hasta el domingo, por lo que recomiendan precaución a las embarcaciones pequeñas y menores.

Las condiciones del clima estarán predominadas por un ambiente muy caluroso y lluvias con mayor ocurrencia por la tarde y noche. Se esperan vientos moderados ocasionales con rachas de 30 a 60 kilómetros por hora en tiempo de lluvia. Las mayores acumulaciones de precipitaciones se concentrarán en las regiones de la costa Caribe Norte y Sur.

En la región central y occidente se prevén acumulados significativos, aunque las lluvias serán más bajas durante el día.