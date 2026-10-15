Pronostican lluvias y ambiente caluroso en gran parte del territorio nicaragüense

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Expertos en el clima pronostican lluvias en gran parte del territorio nicaragüense durante las próximas horas. Sin embargo, los fuertes calores continuarán predominando en el noroeste del país, en las regiones del Caribe y en el Pacífico. Se esperan vientos con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en tiempo de lluvias.

Hay presencia de bajas presiones atmosféricas sobre el territorio nicaragüense asociadas a la zona de convergencia intertropical. En el mapa sinóptico se localiza una onda tropical que viene adelante de las Antillas Menores hacia el Caribe de Centroamérica.

Las corrientes del monzón se mantienen al sur de Nicaragua con dirección en el Pacífico. Las posibles precipitaciones para este día se esperan en horas de la tarde hacia el atardecer, con posibilidades en la región del Caribe, la región central y hacia la noche en el Pacífico.