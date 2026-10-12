Pronóstico de semana calurosa con temperaturas de hasta 36 grados

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Meteorólogos nicaragüenses pronostican un ambiente caluroso en el territorio nacional con temperaturas de hasta 36 grados en algunas zonas.

Se esperan lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora durante la semana.

Las máximas temperaturas alcanzarán los 36 grados en occidente, mientras en el Pacífico variarán de 31 a 35 y en el norte serán de 28 grados.

Se esperan lluvias principalmente en la costa Caribe y algunos chubascos puntuales en varias zonas durante la tarde y noche.

Un sistema de baja presión con 20 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico se localiza en el Atlántico hacia el Caribe.