PSG venció 4-2 al Manchester City en un partidazo de la Champions League

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El París Saint-Germain derrotó 4-2 al Manchester City este miércoles en la UEFA Champions League 2026-2027, tras protagonizar una primera parte contundente y resistir la reacción del conjunto inglés en el complemento.

El equipo dirigido por Luis Enrique tomó una ventaja de 3-0 antes del descanso gracias a los goles de Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Vitinha, quienes aprovecharon el dominio colectivo del vigente campeón europeo para complicar al equipo de Pep Guardiola.

En la segunda mitad, el Manchester City reaccionó y descontó por medio de Erling Haaland, pero el PSG respondió con el tanto de Akliouche para ampliar nuevamente la diferencia. Aunque el conjunto inglés siguió presionando y consiguió otro gol de Haaland, no logró completar la remontada.

El City buscó el empate hasta los últimos minutos, pero el PSG resistió los ataques y aseguró una importante victoria como visitante en un encuentro lleno de emociones.