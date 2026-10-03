¿Qué pasó con los cómplices de Christa Pike? Así es la situación de Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson

El caso de Christa Pike, la mujer condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer en Tennessee, volvió a ocupar titulares después de que sobreviviera a un intento de ejecución mediante inyección letal el 30 de septiembre de 2026. Pike no actuó sola: en el crimen también estuvieron involucrados su entonces novio, Tadaryl Shipp, y su amiga Shadolla Peterson, quienes recibieron condenas diferentes.

Tadaryl Shipp: condenado a cadena perpetua

Shipp tenía 17 años cuando ocurrió el asesinato, el 12 de enero de 1995, cerca del campus agrícola de la Universidad de Tennessee. De acuerdo con los registros del caso citados por medios estadounidenses, participó junto con Pike en la agresión contra Slemmer, quien era compañera de Pike en un programa educativo.

Debido a que era menor de edad cuando ocurrió el crimen, Shipp no recibió una condena de muerte. Fue sentenciado a cadena perpetua y continúa encarcelado en Tennessee. En octubre de 2025, la Junta de Libertad Condicional del estado rechazó su solicitud de libertad bajo palabra.

Actualmente, Shipp tiene 49 años y permanece en el Complejo Correccional del Noroeste de Tennessee. Su próxima revisión para obtener la libertad condicional está prevista para octubre de 2031, según la información citada en el reporte.

Shadolla Peterson recibió una condena menor

Shadolla Peterson, quien tenía 18 años en el momento del asesinato, también fue acusada por su participación en los hechos. Sin embargo, su papel fue diferente al de Pike y Shipp: según los reportes del caso, Peterson permaneció vigilando la zona mientras se producía el ataque.

Después del asesinato, Peterson decidió colaborar con las autoridades y proporcionó información sobre lo ocurrido. Su testimonio ayudó a los investigadores a reconstruir los hechos y establecer la participación de los involucrados.

Como resultado, Peterson recibió una condena de un año de prisión y seis años de libertad condicional. Recuperó su libertad a comienzos de la década de 2000 y, desde entonces, ha mantenido un perfil alejado de los medios. Actualmente tiene 50 años y lleva una vida privada.

Un crimen que volvió a los titulares

Más de tres décadas después del asesinato, el caso volvió a la atención pública por la situación de Pike. Condenada a muerte en 1996, la mujer debía ser ejecutada mediante inyección letal el 30 de septiembre de 2026. Sin embargo, las autoridades administraron dos inyecciones y, según los reportes publicados, Pike no murió y tuvo que recibir atención médica.

Mientras las autoridades y los tribunales determinan las consecuencias de la ejecución fallida, Shipp continúa cumpliendo su condena y Peterson permanece fuera de prisión. Los tres involucrados en el caso tomaron caminos judiciales completamente diferentes debido a sus respectivas edades y grados de participación.