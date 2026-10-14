¿Qué pasó realmente con la niña de Guatemala que presuntamente resucito dentro de su ataúd durante su velatorio?

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026



Una joven de 15 años sorprendió a sus familiares en Guatemala luego de comenzar a moverse y abrir los ojos dentro del ataúd, unas ocho horas después de que su familia creyera que había fallecido. El caso ocurrió el sábado 10 de octubre en la aldea El Jocote, en Sacapulas, departamento de Quiché.

Según el relato de su padre, Abraham Ixcotoyac, la adolescente comenzó a sentirse mal durante la madrugada. Mientras intentaba trasladarla para recibir asistencia médica, aseguró que dejó de respirar y que no logró encontrarle el pulso, por lo que regresó a casa y se organizó su velatorio.

Sin embargo, mientras los familiares y allegados se reunían para despedirla, la joven comenzó a moverse dentro del féretro. Los presentes reaccionaron de inmediato, la ayudaron a salir del ataúd y le dieron agua, sorprendidos por lo ocurrido.

En una entrevista la adolescente relató que antes de perder el conocimiento sintió un fuerte dolor en el pecho y una sensación de pesadez en el corazón.

*¿Qué ocurrió realmente?* Hasta el momento, no se han divulgado detalles médicos que permitan explicar por qué la joven perdió el conocimiento y fue considerada fallecida por su familia. Tampoco se ha confirmado que existiera una declaración oficial de muerte por parte de personal médico. Por ello, aunque el episodio ha sido descrito como una «resurrección», las circunstancias exactas del caso continúan sin esclarecerse.