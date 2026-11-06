Queso seco baja a 80 córdobas la libra en el mercado Iván Montenegro de Managua 

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La libra de queso seco se cotiza a 80 córdobas en el mercado Iván Montenegro de Managua, dos córdobas menos que la semana pasada.

El precio por mayor se ubica en 78 córdobas, según los comerciantes del centro de compras.

Los vendedores esperan que los clientes aprovechen esta cotización el próximo lunes 9 de noviembre, feriado nacional.

La borona, otro producto lácteo de alta demanda, tiene un valor de 70 córdobas.

El queso mozzarella se ofrece a 70 córdobas y el queso de crema a 60.

La cuajada y el quesillo se cotizan a 85 córdobas cada uno.

La crema cuesta 35 córdobas y la leche agria 20.

Los huevos se ofrecen en tres precios: 190, 185 y 170 córdobas.