Rafael Nadal se incorpora a la junta directiva del Real Madrid

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El extenista español Rafael Nadal asumirá un nuevo papel dentro del Real Madrid, luego de aceptar la propuesta para integrarse a la junta directiva de la institución, una decisión que calificó como un motivo de gran ilusión y una oportunidad para contribuir al crecimiento del club.

El nombramiento fue acordado durante una reunión encabezada por el presidente Florentino Pérez. Sin embargo, deberá recibir la aprobación de los socios compromisarios en una Asamblea Extraordinaria prevista para el sábado 21 de noviembre, en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, con participación presencial y telemática.

A través de un comunicado, la entidad madridista expresó su satisfacción por sumar a sus filas al deportista, a quien considera una de las figuras más destacadas en la historia del deporte mundial. Nadal, socio número 67.778 y socio de honor del club, agradeció a Florentino Pérez y a los integrantes de la directiva por la confianza depositada en él, además de manifestar su disposición de aprender y aportar sus conocimientos.

Cuenta con una carrera que incluye 92 títulos individuales, entre ellos 22 de Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis con España. El Real Madrid también resaltó cualidades que marcaron su trayectoria, como la disciplina, la humildad, el esfuerzo, el respeto y el espíritu de superación, valores que, según la institución, representan la identidad madridista.