Fuertes ráfagas de viento azotan Santiago de Chile y desprenden techos de viviendas

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Las fuertes ráfagas de viento que azotaron Santiago de Chile causaron momentos de pánico entre los habitantes al ver cómo el techo de varias viviendas fue desprendido.

En el lugar también se registró lluvia, cayó granizo y se produjeron tormentas eléctricas.

Las dramáticas imágenes fueron publicadas en redes sociales y en ellas se ve cómo las intensas ráfagas levantaron parte de las estructuras.

Algunos habitantes describieron lo sucedido como el paso de un tornado. Sin embargo, los meteorólogos advierten que, al menos en los videos difundidos, no se observan elementos suficientes para confirmar ese fenómeno.