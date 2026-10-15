Rastra sin frenos impacta contra varias viviendas en el kilómetro 17 de la Carretera Sur

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Una rastra impactó contra varias viviendas en el kilómetro 17 de la Carretera Sur la mañana de este jueves tras aparentes desperfectos mecánicos en el sistema de frenos. El accidente también dañó dos motocicletas y postes del tendido eléctrico, aunque no se reportan víctimas humanas.

El pesado automotor era conducido por Alexander Antonio Gómez Sánchez, de 27 años, quien circulaba de sur a norte. Según testigos, el joven realizó un giro hacia la izquierda al percatarse de que los frenos le fallaron y fue a impactar contra los inmuebles.

En el lugar se informó de la muerte de dos perros y un gato. Dos personas de la tercera edad que habitan en una de las viviendas lograron salir ilesas. Agentes de tránsito llegaron al lugar para determinar las causas del accidente.