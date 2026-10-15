Real Madrid remontó ante Roma con tres goles en el tramo final y ganó 4-3 en la Champions League

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El Real Madrid protagonizó una remontada espectacular este miércoles al vencer 4-3 a la Roma en el Estadio Olímpico, durante la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027. El conjunto blanco llegó a estar abajo 3-1, pero reaccionó en los minutos finales para llevarse una victoria agónica.

Kylian Mbappé marcó para el Madrid en la primera parte, mientras que Donyell Malen firmó un doblete que puso a la Roma en ventaja. Sin embargo, Carlos Espí recortó distancias al minuto 83 y, apenas dos minutos después, Endrick consiguió el empate. Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, Antonio Rüdiger anotó el 4-3 al minuto 90, desatando la celebración madridista.

Con tres goles en el cierre del partido, el Real Madrid volvió a demostrar su capacidad de reacción en una noche europea que pasó de la derrota a una victoria memorable.