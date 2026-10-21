Real Madrid vence 4-1 al RB Leipzig y mantiene paso perfecto antes del Clásico

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El equipo del Real Madrid llegará al Clásico ante el Barcelona después de imponerse 4-1 al Leipzig en la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. Con este resultado, el conjunto blanco suma puntos y mantiene un pleno de victorias en la competición europea.

Los goles madridistas fueron obra de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomandé. Por el Leipzig, Tidiam Gomis anotó el único tanto del equipo alemán.

La victoria permite al Madrid completar las primeras tres jornadas sin ceder puntos. El Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, permanece con tres unidades de las nueve disputadas.

Tras este compromiso europeo, la atención del conjunto merengue se concentra en su visita al Camp Nou el próximo domingo, donde se enfrentará al Barcelona. El Madrid afrontará el Clásico con el impulso de una goleada y la confianza que le deja su inicio perfecto en la Champions.