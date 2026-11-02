Rechazo al colegio y pesadillas pueden alertar sobre casos de acoso escolar infantil

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El rechazo al colegio, la apatía, los problemas de sueño y hasta las pesadillas son señales de alerta en niños víctimas de acoso escolar, según la psicóloga clínica Nicole Mendoza.

La especialista pidió a padres y docentes estar atentos porque los menores siempre dan indicios de que algo ocurre.

Mendoza explicó que los suicidios en menores pueden ser multifactoriales, desde convivencias familiares disfuncionales hasta separaciones de los padres.

También mencionó a niños que quedan al cuidado de abuelos mientras sus progenitores están fuera del país y no logran transitar adecuadamente esos duelos.

El ciberacoso y el bullying escolar figuran entre los factores que pueden llevar a un menor a pensar en quitarse la vida.

La experta remarcó que el niño que ejerce acoso también requiere revisión, pues puede ser víctima de violencia en casa y busca ejercer dominio sobre otros.