Recomiendan evitar el aislamiento y alejar objetos peligrosos ante pensamientos suicidas

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Ante pensamientos de atentar contra la propia vida, un psicólogo clínico recomienda no quedarse a solas y expresar lo que se siente a alguien de confianza.
La línea gratuita y confidencial 133 del Ministerio de la Familia ofrece acompañamiento profesional en Nicaragua.
El especialista Luis Bravo aconseja alejar objetos o medios que representen un peligro físico en el entorno inmediato. También sugiere pedir a otra persona que retire esos elementos del alcance.
Para las crisis intensas, recomienda aplicar la técnica de la pausa, conocida como grounding, que ayuda a retrasar decisiones impulsivas.
Concentrarse en la respiración, inhalando profundamente y exhalando lentamente, forma parte de este ejercicio. Asimismo, conectar con los sentidos y nombrar mentalmente los objetos del entorno ayuda a recuperar la atención en el momento presente.