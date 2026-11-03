Rectificación lumbar puede causar hernias discales e incapacidad permanente

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El doctor Bryan Pérez, de Clínica de Medicina Oriental, advirtió que tomar analgésicos para calmar el dolor lumbar sin diagnóstico oculta una rectificación de columna que puede dejar al paciente incapacitado.

El especialista explicó que la pérdida de la curvatura anatómica desgasta los discos y afecta articulaciones, músculos y nervios.

Pérez detalló que la rectificación lumbar ocurre cuando la columna pierde su desvío natural en forma de C inversa y se vuelve recta por mala postura, sobrepeso, sedentarismo o pasar mucho tiempo sentado o de pie.

Señaló que el primer síntoma es dolor, diagnosticado con frecuencia como lumbalgia sin identificar la causa real.

El especialista indicó que la columna rectificada abarca cadera, rodilla, pie y zona muscular, y puede provocar contracturas, espasmos y adormecimiento en uno o ambos pies.

Advirtió que el desgaste acelerado de los discos deriva en abombamiento o hernia discal. Pérez subrayó que los dolores de columna deben atenderse a tiempo para evitar incapacidad permanente.