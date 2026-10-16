Fiscalía pide hasta 22 años de cárcel para cinco integrantes de red internacional Los Chalinos

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El Ministerio Público solicitó penas de entre 15 y 22 años de prisión para cinco personas que admitieron integrar la estructura delictiva internacional Los Chalinos.

La jueza 13º Distrito Penal de Juicio de Managua los declaró culpables por crimen organizado y transporte internacional de estupefacientes. La red trasladaba cargamentos de droga desde Costa Rica, usando el territorio como ruta de paso hacia Honduras.

La captura de los implicados ocurrió el pasado 23 de julio a las 6 de la mañana durante un allanamiento de la Policía Nacional en una vivienda del residencial Las Palmeras, en Indirí, departamento de Masaya.

En el operativo se incautaron 113 paquetes que sumaban más de 137 kilos de cocaína, además de vehículos y dinero en efectivo.