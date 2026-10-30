Relaciones con 20 años de diferencia de edad pueden funcionar si existe amor y comunicación

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El amor entre personas con dos décadas de diferencia puede funcionar si existe un vínculo genuino y no una negociación económica.

La psicóloga clínica Nicole Mendoza y el doctor Roberto Gómez, máster en salud sexual y reproductiva, expusieron estas diferencias en un programa de televisión.

Mendoza identificó las relaciones “sugar daddy” como transacciones donde prima el interés material, mientras Gómez subrayó que el amor puede surgir en parejas con veinte años de distancia.

Ambos coincidieron en que la clave está en revisar las etapas de vida de cada persona y sus proyectos conjuntos.

La especialista precisó que no existe un número ideal de diferencia etaria, sino que el vínculo fluya de manera transparente.

Gómez añadió que la comunicación sobre cambios en la respuesta sexual resulta determinante para la estabilidad de estas parejas.