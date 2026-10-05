Reportan precios de productos avícolas y perecederos en Managua

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Los nicaragüenses que compran productos lácteos en el mercado oriental de Managua adquieren la libra de queso seco a 85 córdobas. Si compran mayor cantidad, el precio baja a 83 córdobas.

La libra de Vorona tiene un valor de 60 córdobas, el queso crema del puro se encuentra a 60, el mozzarella a 70 y la crema pura se mantiene a 40 córdobas la libra. La comercial cuesta 25 córdobas y la leche agría 23 córdobas al medio litro.

Un comerciante explicó que la variación en el precio se debe a que no ha estado entrando bastante producto. En granos básicos, la libra de arroz se ofrece desde 14 hasta 25 córdobas. La libra de azúcar cuesta 16 córdobas y el maíz 14 córdobas.