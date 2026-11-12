Rescatan a un adolescente con autismo tras permanecer seis días desaparecido en Australia

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Después de casi una semana de búsqueda, un adolescente de 17 años con autismo fue localizado con vida en una zona boscosa del este de Australia. El joven fue encontrado recostado sobre una roca, cerca de un arroyo, en la región de Cowwarr, y en condiciones de salud favorables, pese a la exposición al sol y la falta de alimentos y agua.

Había desaparecido durante su primera experiencia de campamento, que realizaba junto a su hermanastro en las inmediaciones de Walhalla, una antigua localidad minera situada a unos 185 kilómetros al este de Melbourne, en el estado de Victoria.

De acuerdo con los reportes, el adolescente salió del campamento con dirección a un punto de encuentro para recoger más equipo, pero no regresó. Su hermanastro recorrió los alrededores sin conseguir encontrarlo, por lo que notificó a las autoridades, que posteriormente incorporaron a la Unidad de Personas Desaparecidas a las labores de búsqueda.

El hallazgo ocurrió el jueves 12 de noviembre, cuando la tripulación de un helicóptero policial detectó una caja de pesca entre la vegetación. Al inspeccionar el área con una cámara, observaron al joven descansando junto al arroyo. Al escuchar la aeronave, el adolescente levantó el pulgar en señal de que estaba bien y fue evacuado mediante un sistema de rescate con cabrestante.

Tras ser puesto a salvo, se reencontró con su madre, Elizabeth, en el puesto de comando. Las imágenes compartidas por la Policía de Victoria muestran el emotivo momento en que ella corrió a abrazarlo mientras el joven respondía con una sonrisa.