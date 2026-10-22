Rescatan en EE.UU a nicaragüense reportado como desaparecido desde hace cuatro meses

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Un nicaragüense de 30 años reportado como desaparecido desde hace cuatro meses fue rescatado con vida, pero en estado crítico de salud, en Estados Unidos. La difusión de su caso en el noticiero Acción 10 permitió a las autoridades norteamericanas dar con su paradero.

El joven, identificado como Carlos Junior López Orozco, es originario de Anexos de Mateare y su progenitora había perdido comunicación con él desde el pasado 23 de junio.

Las autoridades norteamericanas lograron ubicarlo en un apartamento y lo trasladaron a un centro médico por su estado de salud. Presentaba golpes y desnutrición severa. Actualmente se encuentra en manos de Migración y en los próximos meses podría ser deportado a Nicaragua.