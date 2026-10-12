Ciudadano arrastrado por la corriente en el Puente León es rescatado con vida

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Un ciudadano que fue arrastrado por las aguas del Puente León en Managua logró ser rescatado por un ciudadano la tarde de este domingo.

El hombre, que según testigos es bebedor consuetudinario, había bajado al cauce a recoger envases de plástico para venderlos.

La corriente lo fue arrastrando rumbo a la bocana del cauce de Acahualinca ante los desesperados gritos de auxilio.

Un héroe sin capa identificado como Miguel Cárdenas logró rescatarlo con vida, mientras unos grababan con sus teléfonos celulares el desenlace final.

El rescatista prefirió relatar el hecho fuera de cámara y afirmó que no pensó en nada, solo salió corriendo al otro lado.