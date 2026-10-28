Retienen a seis nicaragüenses durante operativos contra la minería ilegal en Río San Juan

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Seis personas fueron retenidas por efectivos del Ejército de Nicaragua durante operativos realizados entre el 16 y el 27 de octubre en distintos puntos del municipio de El Castillo, Río San Juan, por su presunta vinculación con el traslado de medios destinados a la minería ilegal.

Las acciones estuvieron a cargo del Destacamento Militar Sur y abarcaron los sectores de Caño Bandera, Veracruz y La Bandera, donde fueron retenidos Maynor Justino Rostrán Pineda, Ismael López Gómez, Alexander Antonio Sevilla Martínez, Santo Julio Rojas Sequeira, Santo Melo Rojas Sequeira y Mario Ismael Rojas Sequeira.

Según el reporte militar, los seis nicaragüenses transportaban medios que serían utilizados para actividades de extracción ilegal de minerales dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

En el marco de estas operaciones, las tropas también ocuparon medios en Caño Bandera, Boca de Bartola, La Conchuda y Las Vegas. En estos puntos, los sujetos que los trasladaban escaparon al advertir la presencia de los militares.

Por otra parte, en el sector de El Bambú fueron ocupados 20 cilindros de gas butano, con capacidad de 100 libras cada uno, que presuntamente serían llevados a Costa Rica mediante un paso no habilitado. Los individuos que transportaban la carga también huyeron al detectar a los efectivos.

Las seis personas retenidas y los medios ocupados quedaron a disposición de las autoridades.